سعر Satoshi Cash Network (SCASH)
سعر Satoshi Cash Network (SCASH) المباشر لليوم هو USD 0.00849469. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Satoshi Cash Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.08
- تغيير سعر Satoshi Cash Network خلال اليوم هو -5.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCASH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCASH.
خلال اليوم، كان سعر Satoshi Cash Network مقابل USD هو $ -0.000475784210256408 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Cash Network مقابل USD هو $ -0.0014657179 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Cash Network مقابل USD هو $ -0.0055607022 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Cash Network مقابل USD هو $ -0.02649669194671514 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000475784210256408
|-5.30%
|30 يوم
|$ -0.0014657179
|-17.25%
|60 يوم
|$ -0.0055607022
|-65.46%
|90 يوم
|$ -0.02649669194671514
|-75.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Cash Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-5.30%
+5.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Scash is a new proof of work coin that restores decentralised home computer mining to Bitcoin, as Satoshi intended. It does this by combining the Bitcoin Protocol with Monero's (ASIC resistant) RandomX proof of work algorithm. Satoshi wanted everyone to mine Bitcoin on home computers. ASIC mining hardware broke that dream. But now it's back. The Scash network was launched in February 2024. 950,000 Scash have been mined so far, and the block reward is 50 coins. Scash is 100% proof of work with a max supply 21 million. 980,000 Scash have been mined so far, and the block reward is 50 coins.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SCASH إلى AUD
A$0.0135065571
|1 SCASH إلى GBP
￡0.006795752
|1 SCASH إلى EUR
€0.0081549024
|1 SCASH إلى USD
$0.00849469
|1 SCASH إلى MYR
RM0.0377164236
|1 SCASH إلى TRY
₺0.3047894772
|1 SCASH إلى JPY
¥1.2850767032
|1 SCASH إلى RUB
₽0.8232204079
|1 SCASH إلى INR
₹0.7456638882
|1 SCASH إلى IDR
Rp139.2571908336
|1 SCASH إلى PHP
₱0.4928619138
|1 SCASH إلى EGP
￡E.0.4268581725
|1 SCASH إلى BRL
R$0.049269202
|1 SCASH إلى CAD
C$0.0120624598
|1 SCASH إلى BDT
৳1.0365220738
|1 SCASH إلى NGN
₦12.7356639825
|1 SCASH إلى UAH
₴0.3536339447
|1 SCASH إلى VES
Bs0.5096814
|1 SCASH إلى PKR
Rs2.3814013946
|1 SCASH إلى KZT
₸4.333990838
|1 SCASH إلى THB
฿0.287969991
|1 SCASH إلى TWD
NT$0.2789656196
|1 SCASH إلى CHF
Fr0.007645221
|1 SCASH إلى HKD
HK$0.0661736351
|1 SCASH إلى MAD
.د.م0.0853716345