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سعر Satoshi Cash Network (SCASH) المباشر لليوم هو USD 0.00849469 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Satoshi Cash Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.08 - تغيير سعر Satoshi Cash Network خلال اليوم هو -5.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Satoshi Cash Network (SCASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Satoshi Cash Network مقابل USD هو $ -0.000475784210256408 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Cash Network مقابل USD هو $ -0.0014657179 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Cash Network مقابل USD هو $ -0.0055607022 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Cash Network مقابل USD هو $ -0.02649669194671514 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000475784210256408 -5.30% 30 يوم $ -0.0014657179 -17.25% 60 يوم $ -0.0055607022 -65.46% 90 يوم $ -0.02649669194671514 -75.72%

تحليل سعر Satoshi Cash Network (SCASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Cash Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00848378$ 0.00848378 $ 0.00848378 24 ساعة مرتفع $ 0.00899948$ 0.00899948 $ 0.00899948 عالية طوال الوقت $ 0.350023$ 0.350023 $ 0.350023 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -5.30% تغير السعر (7 أيام) +5.81%

معلومات سوق Satoshi Cash Network (SCASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: