توكنوميكس Satoshi Airline (JET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Satoshi Airline (JET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Satoshi Airline (JET) Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power. الموقع الرسمي: https://satoshiair.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://satoshiair.gitbook.io/docs/ اشتر JET الآن!

توكنوميكس Satoshi Airline (JET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Satoshi Airline (JET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 51.30K $ 51.30K $ 51.30K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 104.69M $ 104.69M $ 104.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 244.98K $ 244.98K $ 244.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00048996 $ 0.00048996 $ 0.00048996 معرفة المزيد عن سعر Satoshi Airline (JET)

توكنوميكس Satoshi Airline (JET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Satoshi Airline (JET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JET، استكشف السعر المباشر لتوكن JET!

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