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سعر Satoshi Airline (JET) المباشر لليوم هو USD 0.00080003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.76K . يتم تحديث سعر JET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Satoshi Airline الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Satoshi Airline خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 104.69M

أداء سعر Satoshi Airline (JET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Satoshi Airline مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi Airline مقابل USD هو $ -0.0005441068 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi Airline مقابل USD هو $ +0.0096763618 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi Airline مقابل USD هو $ -1.0676056201270789 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0005441068 -68.01% 60 يوم $ +0.0096763618 +1,209.50% 90 يوم $ -1.0676056201270789 -99.92%

تحليل سعر Satoshi Airline (JET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi Airline: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -50.00%

معلومات سوق Satoshi Airline (JET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: