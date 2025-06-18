سعر Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT)
سعر Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 676.23K. يتم تحديث سعر SAINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Satoshi AI agent by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Satoshi AI agent by Virtuals خلال اليوم هو -7.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Satoshi AI agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshi AI agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshi AI agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshi AI agent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.55%
|30 يوم
|$ 0
|-37.47%
|60 يوم
|$ 0
|+9.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshi AI agent by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.90%
-7.55%
-16.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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