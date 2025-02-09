سعر Satoshe Network (SOSHE)
سعر Satoshe Network (SOSHE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SOSHE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Satoshe Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.95
- تغيير سعر Satoshe Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Satoshe Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Satoshe Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Satoshe Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Satoshe Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.02%
|60 يوم
|$ 0
|-12.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Satoshe Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-16.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Satoshe is a coin developed by young girls. This is accessible platform open to anyone interested in mining, investing and using cryptocurrencies.
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