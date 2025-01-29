سعر Sassy The MF Sasquatch (SASSYMF)
سعر Sassy The MF Sasquatch (SASSYMF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SASSYMF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sassy The MF Sasquatch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.03
- تغيير سعر Sassy The MF Sasquatch خلال اليوم هو +0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sassy The MF Sasquatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sassy The MF Sasquatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sassy The MF Sasquatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sassy The MF Sasquatch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.65%
|30 يوم
|$ 0
|+21.36%
|60 يوم
|$ 0
|-10.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sassy The MF Sasquatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.65%
-5.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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