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سعر Sassy The MF Sasquatch (SASSYMF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SASSYMF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sassy The MF Sasquatch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.03 - تغيير سعر Sassy The MF Sasquatch خلال اليوم هو +0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sassy The MF Sasquatch (SASSYMF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sassy The MF Sasquatch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sassy The MF Sasquatch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sassy The MF Sasquatch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sassy The MF Sasquatch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.65% 30 يوم $ 0 +21.36% 60 يوم $ 0 -10.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sassy The MF Sasquatch (SASSYMF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sassy The MF Sasquatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) -5.50%

معلومات سوق Sassy The MF Sasquatch (SASSYMF)

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