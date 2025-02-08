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سعر SASHA CAT (SASHA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.40K . يتم تحديث سعر SASHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SASHA CAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر SASHA CAT خلال اليوم هو -0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99,943.61T

أداء سعر SASHA CAT (SASHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SASHA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SASHA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SASHA CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SASHA CAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.52% 30 يوم $ 0 -7.27% 60 يوم $ 0 -55.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SASHA CAT (SASHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SASHA CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -17.13%

معلومات سوق SASHA CAT (SASHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: