سعر SASHA CAT (SASHA)
سعر SASHA CAT (SASHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.40K. يتم تحديث سعر SASHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SASHA CAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SASHA CAT خلال اليوم هو -0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99,943.61T
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خلال اليوم، كان سعر SASHA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SASHA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SASHA CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SASHA CAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-7.27%
|60 يوم
|$ 0
|-55.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SASHA CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-0.52%
-17.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SASHA CAT The purr-fect fusion of meme culture and crypto innovation, inspired by Len Sassaman’s legendary cat, SASHA.😺 Introducing $SASHA, the ultimate meme coin that blends the playful charm of cats with the groundbreaking world of cryptocurrency. Just like the mysterious allure of Len Sassaman, $SASHA is a tribute to the unsung heroes of the digital age, represented by his iconic feline companion. Our project brings together a vibrant community of crypto enthusiasts and cat lovers, driven by a mission to create a decentralized, fun, and rewarding ecosystem. With $SASHA, you’re not just investing in a meme coin—you’re joining a movement that celebrates innovation, freedom, and a touch of feline mischief. Whether you’re a seasoned crypto trader or a meme coin explorer, $SASHA offers a pawsome experience, where every holder gets to be part of an exciting adventure. Embrace the meme, embrace the cat, and ride the $SASHA wave to the moon!
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