سعر Sarcophagus (SARCO)
سعر Sarcophagus (SARCO) المباشر لليوم هو USD 0.00214792. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.40K. يتم تحديث سعر SARCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sarcophagus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 579.79
- تغيير سعر Sarcophagus خلال اليوم هو +7.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.84M
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خلال اليوم، كان سعر Sarcophagus مقابل USD هو $ +0.00015701 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sarcophagus مقابل USD هو $ -0.0015131619 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sarcophagus مقابل USD هو $ -0.0015137247 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sarcophagus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015701
|+7.89%
|30 يوم
|$ -0.0015131619
|-70.44%
|60 يوم
|$ -0.0015137247
|-70.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sarcophagus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+7.89%
+160.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sarcophagus is an autonomous, incentivized dead man's switch application built on Ethereum and Arweave. The SARCO token is the payment method in the platform, and is staked by Archaeologists to incentivize their good behavior, else their SARCO will be slashed.
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