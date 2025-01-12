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سعر Sarcophagus (SARCO) المباشر لليوم هو USD 0.00214792 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.40K . يتم تحديث سعر SARCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sarcophagus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 579.79 - تغيير سعر Sarcophagus خلال اليوم هو +7.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.84M

أداء سعر Sarcophagus (SARCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sarcophagus مقابل USD هو $ +0.00015701 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sarcophagus مقابل USD هو $ -0.0015131619 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sarcophagus مقابل USD هو $ -0.0015137247 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sarcophagus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015701 +7.89% 30 يوم $ -0.0015131619 -70.44% 60 يوم $ -0.0015137247 -70.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sarcophagus (SARCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sarcophagus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00199091$ 0.00199091 $ 0.00199091 24 ساعة مرتفع $ 0.0021897$ 0.0021897 $ 0.0021897 عالية طوال الوقت $ 8.52$ 8.52 $ 8.52 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +7.89% تغير السعر (7 أيام) +160.97%

معلومات سوق Sarcophagus (SARCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: