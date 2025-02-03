سعر Sapphire (SAPP)
سعر Sapphire (SAPP) المباشر لليوم هو USD 0.00138289. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAPP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sapphire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.66
- تغيير سعر Sapphire خلال اليوم هو -6.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sapphire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sapphire مقابل USD هو $ -0.0004073082 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sapphire مقابل USD هو $ -0.0007452269 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sapphire مقابل USD هو $ +0.0003656615718500678 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.55%
|30 يوم
|$ -0.0004073082
|-29.45%
|60 يوم
|$ -0.0007452269
|-53.88%
|90 يوم
|$ +0.0003656615718500678
|+35.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sapphire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-6.55%
-9.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sapphire coins (SAPP coins) will be used in the real economy as a stable means of payment and will be issued only to trustworthy partners who bring added value to the project. The SAPP developers are aware of the frustrations of early tech adopters and fruitless ICOs and IEOs. They always approach any problems that arise with a clear, precise goal in mind. The goal is to have a coin that is easy to use, ensures fast payment transfers, is used and wanted, and most importantly, lives and breathes with its community.
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