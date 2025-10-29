سعر Sao Paulo FC Fan Token المباشر اليوم هو 0.03142347 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPFC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPFC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Sao Paulo FC Fan Token المباشر اليوم هو 0.03142347 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPFC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPFC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Sao Paulo FC Fan Token

سعر Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SPFC إلى USD:

$0.03142347
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:52:04 (UTC+8)

معلومات سعر Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0305236
24 ساعة منخفض
$ 0.03213346
24 ساعة مرتفع

$ 0.0305236
$ 0.03213346
$ 2.33
$ 0.0148642
+1.01%

+0.07%

+0.81%

+0.81%

سعر Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) في الوقت الحقيقي هو $0.03142347. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPFC بين أدنى سعر $ 0.0305236 وأعلى سعر $ 0.03213346، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPFC على الإطلاق هو $ 2.33، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0148642.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPFC +1.01% على مدار الساعة الماضية، +0.07% على مدار 24 ساعة، و +0.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

$ 150.43K
--
$ 628.27K
4.79M
20,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Sao Paulo FC Fan Token هي $ 150.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPFC يبلغ 4.79M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 628.27K.

سجل سعر Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sao Paulo FC Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sao Paulo FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.0035587048 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sao Paulo FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.0003356497 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sao Paulo FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.00260314262055952 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.07%
30 يوم$ -0.0035587048-11.32%
60 يوم$ -0.0003356497-1.06%
90 يوم$ -0.00260314262055952-7.65%

ما هو Sao Paulo FC Fan Token ( SPFC )

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Sao Paulo FC Fan Token (USD)

كم ستكون قيمة Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Sao Paulo FC Fan Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Sao Paulo FC Fan Token!

عملة SPFC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPFC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

كم يساوي Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) اليوم؟
سعر SPFC المباشر في USD هو USD 0.03142347، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPFC إلى USD الحالي؟
سعر SPFC إلى USD الحالي هو $ 0.03142347. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Sao Paulo FC Fan Token ؟
القيمة السوقية لعملة SPFC هي $ 150.43K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPFC؟
العرض المتداول لتوكن SPFC هو 4.79M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPFC؟
حقق SPFC سعرًا قياسيًا قدره 2.33 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPFC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0148642 SPFC.
ما هو حجم تداول SPFC؟
حجم تداول SPFC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SPFC هذا العام؟
قد يرتفع SPFC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPFC لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

