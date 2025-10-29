معلومات سعر Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0305236 $ 0.0305236 $ 0.0305236 24 ساعة منخفض $ 0.03213346 $ 0.03213346 $ 0.03213346 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0305236$ 0.0305236 $ 0.0305236 24 ساعة مرتفع $ 0.03213346$ 0.03213346 $ 0.03213346 عالية طوال الوقت $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 أدنى سعر $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) +0.81% تغير السعر (7 أيام) +0.81%

سعر Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) في الوقت الحقيقي هو $0.03142347. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPFC بين أدنى سعر $ 0.0305236 وأعلى سعر $ 0.03213346، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPFC على الإطلاق هو $ 2.33، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0148642.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPFC +1.01% على مدار الساعة الماضية، +0.07% على مدار 24 ساعة، و +0.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

القيمة السوقية $ 150.43K$ 150.43K $ 150.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 628.27K$ 628.27K $ 628.27K إمداد دورة التداول 4.79M 4.79M 4.79M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sao Paulo FC Fan Token هي $ 150.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPFC يبلغ 4.79M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 628.27K.