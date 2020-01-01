توكنوميكس Santawifhat (SANTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Santawifhat (SANTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Santawifhat (SANTA) This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community. الموقع الرسمي: https://santawifhat.lol/ اشتر SANTA الآن!

توكنوميكس Santawifhat (SANTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Santawifhat (SANTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 202.30K $ 202.30K $ 202.30K إجمالي العرض: $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M العرض المتداول: $ 998.44M $ 998.44M $ 998.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 202.30K $ 202.30K $ 202.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00020244 $ 0.00020244 $ 0.00020244 معرفة المزيد عن سعر Santawifhat (SANTA)

توكنوميكس Santawifhat (SANTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Santawifhat (SANTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SANTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SANTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SANTA، استكشف السعر المباشر لتوكن SANTA!

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