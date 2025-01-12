سعر SantaSol (SSOL)
سعر SantaSol (SSOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.89K. يتم تحديث سعر SSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SantaSol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.94
- تغيير سعر SantaSol خلال اليوم هو +3.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M
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خلال اليوم، كان سعر SantaSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SantaSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SantaSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SantaSol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.12%
|30 يوم
|$ 0
|-98.16%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SantaSol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
+3.12%
+3.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.
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