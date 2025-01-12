سعر Santa Pepe (SANTAPEPE)
سعر Santa Pepe (SANTAPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.78K. يتم تحديث سعر SANTAPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Santa Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.57
- تغيير سعر Santa Pepe خلال اليوم هو -2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.38M
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خلال اليوم، كان سعر Santa Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Santa Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Santa Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Santa Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.00%
|30 يوم
|$ 0
|-88.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Santa Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-2.00%
-22.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸
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