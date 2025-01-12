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سعر Santa Pepe (SANTAPEPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.78K . يتم تحديث سعر SANTAPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Santa Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.57 - تغيير سعر Santa Pepe خلال اليوم هو -2.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.38M

أداء سعر Santa Pepe (SANTAPEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Santa Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Santa Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Santa Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Santa Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.00% 30 يوم $ 0 -88.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Santa Pepe (SANTAPEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Santa Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -2.00% تغير السعر (7 أيام) -22.20%

معلومات سوق Santa Pepe (SANTAPEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: