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سعر Santa Inu (SANINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SANINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Santa Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.85 - تغيير سعر Santa Inu خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Santa Inu (SANINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Santa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Santa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Santa Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Santa Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -12.80% 60 يوم $ 0 -6.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Santa Inu (SANINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Santa Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.30%

معلومات سوق Santa Inu (SANINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: