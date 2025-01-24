سعر Santa Grok (SANTAGROK)
سعر Santa Grok (SANTAGROK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SANTAGROK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Santa Grok الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.36
- تغيير سعر Santa Grok خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Santa Grok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Santa Grok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Santa Grok مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Santa Grok مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+4.09%
|60 يوم
|$ 0
|-86.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Santa Grok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SANTA GROK is a new meme token created with the vision of spreading joy and profit in the crypto world. The project draws inspiration from the creative mind of Elon Musk and the cutting-edge technology associated with Grok. By combining these influences, SANTA GROK aims to establish itself as a unique and influential player in the crypto space.SANTA GROK is backed by a dedicated and experienced team, a robust set of features, and a commitment to safety and transparency.SANTA GROK aims to redefine the narrative surrounding meme tokens by infusing them with purpose and substance. The project envisions a decentralized space where users not only engage in financial transactions but also contribute to a thriving and supportive community. By incorporating the best elements of Elon Musk's futuristic vision and Grok Technology's innovative spirit, SANTA GROK strives to be a catalyst for positive transformation in the crypto world.
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