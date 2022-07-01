توكنوميكس Santa Coin (SANTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Santa Coin (SANTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Santa Coin (SANTA) What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices. What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round. History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again. What’s next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience. What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors. الموقع الرسمي: https://santacoin.io/ الوثيقة البيضاء: https://santacoin.io/wp-content/uploads/2022/07/Santa-Coin-2.0-Whitepaper.pdf اشتر SANTA الآن!

توكنوميكس Santa Coin (SANTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Santa Coin (SANTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 212.51K $ 212.51K $ 212.51K إجمالي العرض: $ 220.31T $ 220.31T $ 220.31T العرض المتداول: $ 220.31T $ 220.31T $ 220.31T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 212.51K $ 212.51K $ 212.51K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Santa Coin (SANTA)

توكنوميكس Santa Coin (SANTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Santa Coin (SANTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SANTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SANTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SANTA، استكشف السعر المباشر لتوكن SANTA!

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