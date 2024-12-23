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سعر Santa Coin (SANTA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 225.98K . يتم تحديث سعر SANTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Santa Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.33 - تغيير سعر Santa Coin خلال اليوم هو -0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 220.31T

أداء سعر Santa Coin (SANTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Santa Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Santa Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Santa Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Santa Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.81% 30 يوم $ 0 -49.34% 60 يوم $ 0 -48.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Santa Coin (SANTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Santa Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.75% تغير السعر (1يوم) -0.81% تغير السعر (7 أيام) -10.03%

معلومات سوق Santa Coin (SANTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: