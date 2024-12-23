سعر Santa Coin (SANTA)
سعر Santa Coin (SANTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 225.98K. يتم تحديث سعر SANTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Santa Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.33
- تغيير سعر Santa Coin خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 220.31T
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خلال اليوم، كان سعر Santa Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Santa Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Santa Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Santa Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-49.34%
|60 يوم
|$ 0
|-48.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Santa Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.75%
-0.81%
-10.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices. What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round. History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again. What’s next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience. What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors.
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