سعر Sanji (SANJI)
سعر Sanji (SANJI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.18K. يتم تحديث سعر SANJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sanji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Sanji خلال اليوم هو -26.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 936.48M
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خلال اليوم، كان سعر Sanji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sanji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sanji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sanji مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-26.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sanji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+13.91%
-26.86%
-30.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog
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