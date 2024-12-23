سعر Sanin Inu (SANI)
سعر Sanin Inu (SANI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 478.11K. يتم تحديث سعر SANI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sanin Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K
- تغيير سعر Sanin Inu خلال اليوم هو -3.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 883.24B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SANI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SANI.
خلال اليوم، كان سعر Sanin Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sanin Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sanin Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sanin Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.75%
|30 يوم
|$ 0
|-44.86%
|60 يوم
|$ 0
|-32.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sanin Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-3.75%
-24.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SANI إلى AUD
A$--
|1 SANI إلى GBP
￡--
|1 SANI إلى EUR
€--
|1 SANI إلى USD
$--
|1 SANI إلى MYR
RM--
|1 SANI إلى TRY
₺--
|1 SANI إلى JPY
¥--
|1 SANI إلى RUB
₽--
|1 SANI إلى INR
₹--
|1 SANI إلى IDR
Rp--
|1 SANI إلى PHP
₱--
|1 SANI إلى EGP
￡E.--
|1 SANI إلى BRL
R$--
|1 SANI إلى CAD
C$--
|1 SANI إلى BDT
৳--
|1 SANI إلى NGN
₦--
|1 SANI إلى UAH
₴--
|1 SANI إلى VES
Bs--
|1 SANI إلى PKR
Rs--
|1 SANI إلى KZT
₸--
|1 SANI إلى THB
฿--
|1 SANI إلى TWD
NT$--
|1 SANI إلى CHF
Fr--
|1 SANI إلى HKD
HK$--
|1 SANI إلى MAD
.د.م--