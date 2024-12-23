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سعر Sanin Inu (SANI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 478.11K . يتم تحديث سعر SANI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sanin Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K - تغيير سعر Sanin Inu خلال اليوم هو -3.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 883.24B

أداء سعر Sanin Inu (SANI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sanin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sanin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sanin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sanin Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.75% 30 يوم $ 0 -44.86% 60 يوم $ 0 -32.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sanin Inu (SANI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sanin Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -3.75% تغير السعر (7 أيام) -24.65%

معلومات سوق Sanin Inu (SANI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: