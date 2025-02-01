سعر Sangkara (MISA)
سعر Sangkara (MISA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MISA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sangkara الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.94
- تغيير سعر Sangkara خلال اليوم هو -53.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MISA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MISA.
خلال اليوم، كان سعر Sangkara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sangkara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sangkara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sangkara مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-53.73%
|30 يوم
|$ 0
|-93.04%
|60 يوم
|$ 0
|-92.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sangkara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-53.73%
+3.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1. Increse the Underlying Asset’s Value The asset that protects the value of the $MISA token is a productive plantation of 11.5 hectares in Central Java. The value of this asset will be increased by utilizing this land into a more profitable agricultural land. PT MSA plans to cultivate cassava plants to meet the large demand for cassava from abroad. The existing land will be used to plant cassava with superior quality seeds. PT MSA plans to establish a factory to process the cassava so that it has a suitable yield for export. This processing factory will also receive cassava products from local farmers, so that PT MSA can have a positive impact on the surrounding environment. 2. Acquire Token Exchanger Public interest in crypto investment in Indonesia has begun to increase significantly in Indonesia, especially since the government has recognized crypto as a digital asset that has become a trading commodity (Liputan6.com). The data released by the Ministry of Trade shows that every day the value of crypto transactions reaches IDR 1.5 trillion, and this is also reinforced by the growing ability of the Indonesian in creating their own tokens/coins. With the ever improving enthusiasm of the community, PT MSA intends to establish an exchange that can accommodate and distribute the coins created by the Indonesia’s own and also make this crypto investment easily accessible to investors who want to invest in crypto currency. Unlike other exchangers in Indonesia, PT $MSA will accommodate the underlying assets of token creators who wish to list their tokens with underlying assets so that PT MSA will not only become an exchanger that facilitates coins in general, but PT MSA will facilitate tokens that have an underlying asset. 3. Token Publisher In May 2021, Indonesia was ranked 5th in the world in the number of startups. The number of MSME in Indonesia is also tantalizing, reaching 65 million in 2018. Of this number, many startup companies and MSME need funds to laun
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MISA إلى AUD
A$--
|1 MISA إلى GBP
￡--
|1 MISA إلى EUR
€--
|1 MISA إلى USD
$--
|1 MISA إلى MYR
RM--
|1 MISA إلى TRY
₺--
|1 MISA إلى JPY
¥--
|1 MISA إلى RUB
₽--
|1 MISA إلى INR
₹--
|1 MISA إلى IDR
Rp--
|1 MISA إلى PHP
₱--
|1 MISA إلى EGP
￡E.--
|1 MISA إلى BRL
R$--
|1 MISA إلى CAD
C$--
|1 MISA إلى BDT
৳--
|1 MISA إلى NGN
₦--
|1 MISA إلى UAH
₴--
|1 MISA إلى VES
Bs--
|1 MISA إلى PKR
Rs--
|1 MISA إلى KZT
₸--
|1 MISA إلى THB
฿--
|1 MISA إلى TWD
NT$--
|1 MISA إلى CHF
Fr--
|1 MISA إلى HKD
HK$--
|1 MISA إلى MAD
.د.م--