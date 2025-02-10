سعر SANDY (SANDY)
سعر SANDY (SANDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SANDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SANDY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.17
- تغيير سعر SANDY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SANDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SANDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SANDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SANDY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-58.25%
|60 يوم
|$ 0
|-65.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SANDY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sandy Token is a memecoin project designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. The token's purpose is to provide a lighthearted and entertaining experience for its holders, with features such as meme-themed content and community events. Sandy Token aims to create a vibrant and active community around its meme culture, fostering a sense of camaraderie among its holders.
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