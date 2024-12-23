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سعر Sandwich Cat (SACA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.71K . يتم تحديث سعر SACA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sandwich Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.39K - تغيير سعر Sandwich Cat خلال اليوم هو -9.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 974.33M

أداء سعر Sandwich Cat (SACA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sandwich Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sandwich Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sandwich Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sandwich Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.76% 30 يوم $ 0 +1.87% 60 يوم $ 0 +138.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sandwich Cat (SACA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sandwich Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00180166$ 0.00180166 $ 0.00180166 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -9.76% تغير السعر (7 أيام) -31.42%

معلومات سوق Sandwich Cat (SACA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: