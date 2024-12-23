سعر Sandwich Cat (SACA)
سعر Sandwich Cat (SACA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.71K. يتم تحديث سعر SACA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sandwich Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.39K
- تغيير سعر Sandwich Cat خلال اليوم هو -9.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 974.33M
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خلال اليوم، كان سعر Sandwich Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sandwich Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sandwich Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sandwich Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.76%
|30 يوم
|$ 0
|+1.87%
|60 يوم
|$ 0
|+138.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sandwich Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-9.76%
-31.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich.
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