سعر Sandisk Corporation xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Sandisk Corporation xStock (SNDKX) اليوم هو $ 1,778.76، مع تغير بنسبة 6.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNDKX الحالي إلى USD هو $ 1,778.76 لكل SNDKX.

يحتل Sandisk Corporation xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,603,482، مع عرض متداول قدره 7.65K SNDKX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNDKX بين $ 1,670.71 (أدنى) و$ 1,816.03 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 16,187,595، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 892.27.

على المدى القصير، تحرك SNDKX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+43.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.14M.

معلومات سوق Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

القيمة السوقية $ 13.60M$ 13.60M $ 13.60M الحجم (24 ساعة) $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 120.20M$ 120.20M $ 120.20M إمداد دورة التداول 7.65K 7.65K 7.65K إجمالي العرض ---- --

القيمة السوقية الحالية لـ Sandisk Corporation xStock هي $ 13.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.14M. العرض المتداول لـ SNDKX يبلغ 7.65K، مع إجمالي عرض . قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 120.20M.