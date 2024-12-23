احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAM.

سعر Samsunspor Fan Token (SAM) المباشر لليوم هو USD 0.475924 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 760.85K . يتم تحديث سعر SAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Samsunspor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.33K - تغيير سعر Samsunspor Fan Token خلال اليوم هو -0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.60M

أداء سعر Samsunspor Fan Token (SAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Samsunspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0012994302794324 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Samsunspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0680300995 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Samsunspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.1223455923 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Samsunspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.346302276482707 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012994302794324 -0.27% 30 يوم $ -0.0680300995 -14.29% 60 يوم $ -0.1223455923 -25.70% 90 يوم $ -0.346302276482707 -42.11%

تحليل سعر Samsunspor Fan Token (SAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Samsunspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.471717$ 0.471717 $ 0.471717 24 ساعة مرتفع $ 0.492997$ 0.492997 $ 0.492997 عالية طوال الوقت $ 19.44$ 19.44 $ 19.44 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) -0.27% تغير السعر (7 أيام) -11.34%

معلومات سوق Samsunspor Fan Token (SAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: