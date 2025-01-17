سعر samo wif hat (SAMOWIF)
سعر samo wif hat (SAMOWIF) المباشر لليوم هو USD 0.00509122. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAMOWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق samo wif hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 276.80
- تغيير سعر samo wif hat خلال اليوم هو +4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر samo wif hat مقابل USD هو $ +0.00021753 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر samo wif hat مقابل USD هو $ -0.0005989397 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر samo wif hat مقابل USD هو $ -0.0019661461 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر samo wif hat مقابل USD هو $ -0.001648777313458242 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021753
|+4.46%
|30 يوم
|$ -0.0005989397
|-11.76%
|60 يوم
|$ -0.0019661461
|-38.61%
|90 يوم
|$ -0.001648777313458242
|-24.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر samo wif hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+4.46%
+9.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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