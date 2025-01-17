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سعر samo wif hat (SAMOWIF) المباشر لليوم هو USD 0.00509122 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAMOWIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق samo wif hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 276.80 - تغيير سعر samo wif hat خلال اليوم هو +4.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر samo wif hat (SAMOWIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر samo wif hat مقابل USD هو $ +0.00021753 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر samo wif hat مقابل USD هو $ -0.0005989397 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر samo wif hat مقابل USD هو $ -0.0019661461 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر samo wif hat مقابل USD هو $ -0.001648777313458242 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021753 +4.46% 30 يوم $ -0.0005989397 -11.76% 60 يوم $ -0.0019661461 -38.61% 90 يوم $ -0.001648777313458242 -24.46%

تحليل سعر samo wif hat (SAMOWIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر samo wif hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00481114$ 0.00481114 $ 0.00481114 24 ساعة مرتفع $ 0.00516893$ 0.00516893 $ 0.00516893 عالية طوال الوقت $ 0.03901818$ 0.03901818 $ 0.03901818 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +4.46% تغير السعر (7 أيام) +9.43%

معلومات سوق samo wif hat (SAMOWIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: