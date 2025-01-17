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سعر Sam Bankmeme Fried (SBF) المباشر لليوم هو USD 0.00283395 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SBF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sam Bankmeme Fried الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.84K - تغيير سعر Sam Bankmeme Fried خلال اليوم هو +16.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sam Bankmeme Fried (SBF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sam Bankmeme Fried مقابل USD هو $ +0.00040695 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sam Bankmeme Fried مقابل USD هو $ -0.0004240609 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sam Bankmeme Fried مقابل USD هو $ +0.0028138351 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sam Bankmeme Fried مقابل USD هو $ +0.0014689080164958313 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040695 +16.77% 30 يوم $ -0.0004240609 -14.96% 60 يوم $ +0.0028138351 +99.29% 90 يوم $ +0.0014689080164958313 +107.61%

تحليل سعر Sam Bankmeme Fried (SBF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sam Bankmeme Fried: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00241416$ 0.00241416 $ 0.00241416 24 ساعة مرتفع $ 0.00327664$ 0.00327664 $ 0.00327664 عالية طوال الوقت $ 0.062844$ 0.062844 $ 0.062844 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +16.77% تغير السعر (7 أيام) +12.51%

معلومات سوق Sam Bankmeme Fried (SBF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: