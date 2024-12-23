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سعر Salvator Mundi (MUNDI) المباشر لليوم هو USD 0.00235224 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.35M . يتم تحديث سعر MUNDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Salvator Mundi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.40K - تغيير سعر Salvator Mundi خلال اليوم هو -14.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر Salvator Mundi (MUNDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Salvator Mundi مقابل USD هو $ -0.000405997406498883 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Salvator Mundi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Salvator Mundi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Salvator Mundi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000405997406498883 -14.71% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Salvator Mundi (MUNDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Salvator Mundi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00215394$ 0.00215394 $ 0.00215394 24 ساعة مرتفع $ 0.00297256$ 0.00297256 $ 0.00297256 عالية طوال الوقت $ 0.096662$ 0.096662 $ 0.096662 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) -14.71% تغير السعر (7 أيام) -61.71%

معلومات سوق Salvator Mundi (MUNDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: