سعر Salty (SALTY)
سعر Salty (SALTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.49K. يتم تحديث سعر SALTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Salty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 361.13
- تغيير سعر Salty خلال اليوم هو -3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M
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خلال اليوم، كان سعر Salty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Salty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Salty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Salty مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.82%
|30 يوم
|$ 0
|-31.42%
|60 يوم
|$ 0
|-15.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Salty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-3.82%
-18.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space.
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