سعر Salt N Vinegar (SNV)
سعر Salt N Vinegar (SNV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.80K. يتم تحديث سعر SNV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Salt N Vinegar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.70
- تغيير سعر Salt N Vinegar خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Salt N Vinegar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Salt N Vinegar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Salt N Vinegar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Salt N Vinegar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.15%
|60 يوم
|$ 0
|+6.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Salt N Vinegar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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