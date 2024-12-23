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سعر Salt Bae For The People (SBAE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.93K . يتم تحديث سعر SBAE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Salt Bae For The People الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.39K - تغيير سعر Salt Bae For The People خلال اليوم هو +2.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Salt Bae For The People (SBAE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.44% 30 يوم $ 0 -71.12% 60 يوم $ 0 -59.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Salt Bae For The People (SBAE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Salt Bae For The People: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00364842$ 0.00364842 $ 0.00364842 تغير السعر (1 ساعة) +3.74% تغير السعر (1يوم) +2.44% تغير السعر (7 أيام) -16.28%

معلومات سوق Salt Bae For The People (SBAE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: