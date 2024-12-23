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سعر Salt Bae For The People (SBAE)

USD

مخطط سعر Salt Bae For The People (SBAE) المباشر

$0.00033893
$0.00033893$0.00033893
+2.20%(1D)

سعر Salt Bae For The People (SBAE) لليوم

سعر Salt Bae For The People (SBAE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.93K. يتم تحديث سعر SBAE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Salt Bae For The People الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.39K
- تغيير سعر Salt Bae For The People خلال اليوم هو +2.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

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أداء سعر Salt Bae For The People (SBAE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.44%
30 يوم$ 0-71.12%
60 يوم$ 0-59.27%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Salt Bae For The People (SBAE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Salt Bae For The People: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00364842
$ 0.00364842$ 0.00364842

+3.74%

+2.44%

-16.28%

معلومات سوق Salt Bae For The People (SBAE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 338.93K
$ 338.93K$ 338.93K

$ 114.39K
$ 114.39K$ 114.39K

999.99M
999.99M 999.99M

ما هو Salt Bae For The People ( SBAE )

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المصدر Salt Bae For The People (SBAE)

مستند تقني
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