سعر Salt Bae For The People (SBAE)
سعر Salt Bae For The People (SBAE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.93K. يتم تحديث سعر SBAE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Salt Bae For The People الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.39K
- تغيير سعر Salt Bae For The People خلال اليوم هو +2.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SBAE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SBAE.
خلال اليوم، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Salt Bae For The People مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.44%
|30 يوم
|$ 0
|-71.12%
|60 يوم
|$ 0
|-59.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Salt Bae For The People: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.74%
+2.44%
-16.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SBAE إلى AUD
A$--
|1 SBAE إلى GBP
￡--
|1 SBAE إلى EUR
€--
|1 SBAE إلى USD
$--
|1 SBAE إلى MYR
RM--
|1 SBAE إلى TRY
₺--
|1 SBAE إلى JPY
¥--
|1 SBAE إلى RUB
₽--
|1 SBAE إلى INR
₹--
|1 SBAE إلى IDR
Rp--
|1 SBAE إلى PHP
₱--
|1 SBAE إلى EGP
￡E.--
|1 SBAE إلى BRL
R$--
|1 SBAE إلى CAD
C$--
|1 SBAE إلى BDT
৳--
|1 SBAE إلى NGN
₦--
|1 SBAE إلى UAH
₴--
|1 SBAE إلى VES
Bs--
|1 SBAE إلى PKR
Rs--
|1 SBAE إلى KZT
₸--
|1 SBAE إلى THB
฿--
|1 SBAE إلى TWD
NT$--
|1 SBAE إلى CHF
Fr--
|1 SBAE إلى HKD
HK$--
|1 SBAE إلى MAD
.د.م--