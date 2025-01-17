سعر SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)
سعر SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) المباشر لليوم هو USD 42.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEGLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SALSA Liquid MultiversX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.16K
- تغيير سعر SALSA Liquid MultiversX خلال اليوم هو +7.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SALSA Liquid MultiversX مقابل USD هو $ +2.85 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SALSA Liquid MultiversX مقابل USD هو $ -4.4537111010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SALSA Liquid MultiversX مقابل USD هو $ +10.7018549470 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SALSA Liquid MultiversX مقابل USD هو $ +12.282908301457016 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.85
|+7.28%
|30 يوم
|$ -4.4537111010
|-10.58%
|60 يوم
|$ +10.7018549470
|+25.44%
|90 يوم
|$ +12.282908301457016
|+41.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SALSA Liquid MultiversX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
+7.28%
+11.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm.
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