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سعر SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) المباشر لليوم هو USD 42.07 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LEGLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SALSA Liquid MultiversX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.16K - تغيير سعر SALSA Liquid MultiversX خلال اليوم هو +7.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SALSA Liquid MultiversX مقابل USD هو $ +2.85 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SALSA Liquid MultiversX مقابل USD هو $ -4.4537111010 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SALSA Liquid MultiversX مقابل USD هو $ +10.7018549470 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SALSA Liquid MultiversX مقابل USD هو $ +12.282908301457016 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.85 +7.28% 30 يوم $ -4.4537111010 -10.58% 60 يوم $ +10.7018549470 +25.44% 90 يوم $ +12.282908301457016 +41.24%

تحليل سعر SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SALSA Liquid MultiversX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 39.04$ 39.04 $ 39.04 24 ساعة مرتفع $ 42.06$ 42.06 $ 42.06 عالية طوال الوقت $ 92.14$ 92.14 $ 92.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) +7.28% تغير السعر (7 أيام) +11.63%

معلومات سوق SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: