سعر Salesforce xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Salesforce xStock (CRMX) اليوم هو $ 188.94، مع تغير بنسبة 6.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRMX الحالي إلى USD هو $ 188.94 لكل CRMX.

يحتل Salesforce xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 332,486، مع عرض متداول قدره 1.76K CRMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRMX بين $ 59.4 (أدنى) و$ 188.97 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 775.62، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 55.42.

على المدى القصير، تحرك CRMX بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-4.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 97.28.

معلومات سوق Salesforce xStock (CRMX)

القيمة السوقية $ 332.49K$ 332.49K $ 332.49K الحجم (24 ساعة) $ 97.28$ 97.28 $ 97.28 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 86.87M$ 86.87M $ 86.87M إمداد دورة التداول 1.76K 1.76K 1.76K إجمالي العرض 459,767.9246334121 459,767.9246334121 459,767.9246334121

القيمة السوقية الحالية لـ Salesforce xStock هي $ 332.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 97.28. العرض المتداول لـ CRMX يبلغ 1.76K، مع إجمالي عرض 459767.9246334121. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 86.87M.