سعر Salary Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Salary Cat (SALARYCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 30.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SALARYCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SALARYCAT.

يحتل Salary Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 76,031، مع عرض متداول قدره 965.52M SALARYCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SALARYCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SALARYCAT بمقدار +9.64% خلال الساعة الماضية و+40.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Salary Cat (SALARYCAT)

القيمة السوقية $ 76.03K$ 76.03K $ 76.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76.03K$ 76.03K $ 76.03K إمداد دورة التداول 965.52M 965.52M 965.52M إجمالي العرض 965,519,659.524768 965,519,659.524768 965,519,659.524768

القيمة السوقية الحالية لـ Salary Cat هي $ 76.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SALARYCAT يبلغ 965.52M، مع إجمالي عرض 965519659.524768. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.03K.