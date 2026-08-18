سعر Salamanca اليوم

السعر المباشر لمشروع Salamanca (DON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DON.

يحتل Salamanca حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 116,042، مع عرض متداول قدره 1.00B DON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DON بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00851919، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DON بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.33.

معلومات سوق Salamanca (DON)

القيمة السوقية $ 116.04K$ 116.04K $ 116.04K الحجم (24 ساعة) $ 60.33$ 60.33 $ 60.33 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.04K$ 116.04K $ 116.04K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Salamanca هي $ 116.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.33. العرض المتداول لـ DON يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.04K.