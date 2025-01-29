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سعر Sake Inu (SAKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sake Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.25 - تغيير سعر Sake Inu خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sake Inu (SAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sake Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sake Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sake Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sake Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -21.40% 60 يوم $ 0 -51.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sake Inu (SAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sake Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00160819$ 0.00160819 $ 0.00160819 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.04%

معلومات سوق Sake Inu (SAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: