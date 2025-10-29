سعر Sakai Vault المباشر اليوم هو 0.03258055 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SAKAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SAKAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Sakai Vault المباشر اليوم هو 0.03258055 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SAKAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SAKAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Sakai Vault (SAKAI) في الوقت الحقيقي هو $0.03258055. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAKAI بين أدنى سعر $ 0.03146759 وأعلى سعر $ 0.03311544، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAKAI على الإطلاق هو $ 12.21، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02819608.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAKAI -0.15% على مدار الساعة الماضية، +1.27% على مدار 24 ساعة، و -4.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية الحالية لـ Sakai Vault هي $ 117.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAKAI يبلغ 3.59M، مع إجمالي عرض 8000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 260.88K.

خلال اليوم، كان سعر Sakai Vault مقابل USD هو $ +0.00040862 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sakai Vault مقابل USD هو $ +0.0026258261 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sakai Vault مقابل USD هو $ +0.0011712381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sakai Vault مقابل USD هو $ -0.00545555296014431 .

ما هو Sakai Vault ( SAKAI )

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

كم يساوي Sakai Vault (SAKAI) اليوم؟
سعر SAKAI المباشر في USD هو USD 0.03258055، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SAKAI إلى USD الحالي؟
سعر SAKAI إلى USD الحالي هو $ 0.03258055. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Sakai Vault ؟
القيمة السوقية لعملة SAKAI هي $ 117.19K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SAKAI؟
العرض المتداول لتوكن SAKAI هو 3.59M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SAKAI؟
حقق SAKAI سعرًا قياسيًا قدره 12.21 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SAKAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.02819608 SAKAI.
ما هو حجم تداول SAKAI؟
حجم تداول SAKAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SAKAI هذا العام؟
قد يرتفع SAKAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SAKAI لمزيد من التحليل المتعمق.
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

