معلومات سعر Sakai Vault (SAKAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.03146759 24 ساعة مرتفع $ 0.03311544 عالية طوال الوقت $ 12.21 أدنى سعر $ 0.02819608 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +1.27% تغير السعر (7 أيام) -4.13%

سعر Sakai Vault (SAKAI) في الوقت الحقيقي هو $0.03258055. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAKAI بين أدنى سعر $ 0.03146759 وأعلى سعر $ 0.03311544، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAKAI على الإطلاق هو $ 12.21، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02819608.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAKAI -0.15% على مدار الساعة الماضية، +1.27% على مدار 24 ساعة، و -4.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sakai Vault (SAKAI)

القيمة السوقية $ 117.19K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 260.88K إمداد دورة التداول 3.59M إجمالي العرض 8,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sakai Vault هي $ 117.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAKAI يبلغ 3.59M، مع إجمالي عرض 8000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 260.88K.