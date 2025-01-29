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سعر Saka Vault (SAKA) المباشر لليوم هو USD 0.00370089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Saka Vault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15 - تغيير سعر Saka Vault خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Saka Vault (SAKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Saka Vault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Saka Vault مقابل USD هو $ -0.0005528918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Saka Vault مقابل USD هو $ -0.0013975078 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Saka Vault مقابل USD هو $ -0.00404414278502776 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.17% 30 يوم $ -0.0005528918 -14.93% 60 يوم $ -0.0013975078 -37.76% 90 يوم $ -0.00404414278502776 -52.21%

تحليل سعر Saka Vault (SAKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Saka Vault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0036729$ 0.0036729 $ 0.0036729 24 ساعة مرتفع $ 0.00372658$ 0.00372658 $ 0.00372658 عالية طوال الوقت $ 0.735257$ 0.735257 $ 0.735257 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) -1.10%

معلومات سوق Saka Vault (SAKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: