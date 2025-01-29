سعر SaitaBit (SAITABIT)
سعر SaitaBit (SAITABIT) المباشر لليوم هو USD 0.00106701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAITABIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SaitaBit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.72K
- تغيير سعر SaitaBit خلال اليوم هو +2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SaitaBit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SaitaBit مقابل USD هو $ +0.0000855751 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SaitaBit مقابل USD هو $ -0.0000181295 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SaitaBit مقابل USD هو $ +0.0002249914637824951 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.01%
|30 يوم
|$ +0.0000855751
|+8.02%
|60 يوم
|$ -0.0000181295
|-1.69%
|90 يوم
|$ +0.0002249914637824951
|+26.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SaitaBit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+2.01%
-2.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SaitaBit is a Wrapped Bitcoin paired token which combines the potential growth of Bitcoin with the ease of trading on the Ethereum blockchain. An added benefit of holding SaitaBit is that non exchange wallets receive a percentage of the 0.3% reflection reward distribution during Uniswap transactions. SaitaBit also removes tokens from circulation regularly by sending over 50% of the reflection reward distribution to the burn wallet. This permanently reduces SaitaBit token supply and increases the Wrapped Bitcoin liquidity backing each remaining SaitaBit token.
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