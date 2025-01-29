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سعر SaitaBit (SAITABIT) المباشر لليوم هو USD 0.00106701 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAITABIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SaitaBit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.72K - تغيير سعر SaitaBit خلال اليوم هو +2.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SaitaBit (SAITABIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SaitaBit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SaitaBit مقابل USD هو $ +0.0000855751 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SaitaBit مقابل USD هو $ -0.0000181295 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SaitaBit مقابل USD هو $ +0.0002249914637824951 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.01% 30 يوم $ +0.0000855751 +8.02% 60 يوم $ -0.0000181295 -1.69% 90 يوم $ +0.0002249914637824951 +26.72%

تحليل سعر SaitaBit (SAITABIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SaitaBit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00104384$ 0.00104384 $ 0.00104384 24 ساعة مرتفع $ 0.00106852$ 0.00106852 $ 0.00106852 عالية طوال الوقت $ 0.00116639$ 0.00116639 $ 0.00116639 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +2.01% تغير السعر (7 أيام) -2.40%

معلومات سوق SaitaBit (SAITABIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: