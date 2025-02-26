احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SIO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SIO.

سعر SAINO (SIO) المباشر لليوم هو USD 0.2656 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SAINO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.06M - تغيير سعر SAINO خلال اليوم هو -5.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SAINO (SIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SAINO مقابل USD هو $ -0.0153822691886852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SAINO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SAINO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SAINO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0153822691886852 -5.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SAINO (SIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SAINO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.261504$ 0.261504 $ 0.261504 24 ساعة مرتفع $ 0.283877$ 0.283877 $ 0.283877 عالية طوال الوقت $ 0.721652$ 0.721652 $ 0.721652 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -5.47% تغير السعر (7 أيام) +3.76%

معلومات سوق SAINO (SIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: