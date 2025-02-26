سعر SAINO (SIO)
سعر SAINO (SIO) المباشر لليوم هو USD 0.2656. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SAINO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.06M
- تغيير سعر SAINO خلال اليوم هو -5.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SAINO مقابل USD هو $ -0.0153822691886852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SAINO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SAINO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SAINO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0153822691886852
|-5.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SAINO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-5.47%
+3.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SAINO is a character licensing project that is a high value-added industry, a futuristic soft industry, and a cultural business that can generate exponential profits. Through the development of various characters, it can be produced as content and enter the online and offline markets.
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