سعر SailOut Royalty اليوم

السعر المباشر لمشروع SailOut Royalty (SAIL.R) اليوم هو $ 14.61، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAIL.R الحالي إلى USD هو $ 14.61 لكل SAIL.R.

يحتل SailOut Royalty حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,908,894، مع عرض متداول قدره 1.50M SAIL.R. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAIL.R بين $ 14.59 (أدنى) و$ 14.61 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 16.7، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 13.06.

على المدى القصير، تحرك SAIL.R بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 449.04.

معلومات سوق SailOut Royalty (SAIL.R)

القيمة السوقية $ 21.91M$ 21.91M $ 21.91M الحجم (24 ساعة) $ 449.04$ 449.04 $ 449.04 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.91M$ 21.91M $ 21.91M إمداد دورة التداول 1.50M 1.50M 1.50M إجمالي العرض 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SailOut Royalty هي $ 21.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 449.04. العرض المتداول لـ SAIL.R يبلغ 1.50M، مع إجمالي عرض 1500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.91M.