معلومات سعر Sailana Inu (SAILANA) في (USD)

سعر Sailana Inu (SAILANA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAILANA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAILANA على الإطلاق هو $ 0.00160813، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAILANA -0.05% على مدار الساعة الماضية، -7.76% على مدار 24 ساعة، و +30.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sailana Inu (SAILANA)

القيمة السوقية الحالية لـ Sailana Inu هي $ 133.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAILANA يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999982336.135727. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 133.18K.