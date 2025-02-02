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سعر SAIL (SAIL) المباشر لليوم هو USD 0.00466689 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 98.01K . يتم تحديث سعر SAIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SAIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.39K - تغيير سعر SAIL خلال اليوم هو +83.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر SAIL (SAIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SAIL مقابل USD هو $ +0.00211803 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SAIL مقابل USD هو $ -0.0026057314 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SAIL مقابل USD هو $ -0.0026057314 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SAIL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00211803 +83.10% 30 يوم $ -0.0026057314 -55.83% 60 يوم $ -0.0026057314 -55.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SAIL (SAIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SAIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0023668$ 0.0023668 $ 0.0023668 24 ساعة مرتفع $ 0.00643053$ 0.00643053 $ 0.00643053 عالية طوال الوقت $ 0.941025$ 0.941025 $ 0.941025 تغير السعر (1 ساعة) -0.99% تغير السعر (1يوم) +83.10% تغير السعر (7 أيام) -55.83%

معلومات سوق SAIL (SAIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: