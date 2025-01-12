سعر Saiko Ai (SAIKO)
سعر Saiko Ai (SAIKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.20K. يتم تحديث سعر SAIKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Saiko Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.04
- تغيير سعر Saiko Ai خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.66M
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خلال اليوم، كان سعر Saiko Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Saiko Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Saiko Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Saiko Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-24.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Saiko Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.28%
+0.59%
-37.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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