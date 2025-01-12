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سعر Saiko Ai (SAIKO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.20K . يتم تحديث سعر SAIKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Saiko Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.04 - تغيير سعر Saiko Ai خلال اليوم هو +0.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.66M

أداء سعر Saiko Ai (SAIKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Saiko Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Saiko Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Saiko Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Saiko Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.59% 30 يوم $ 0 -24.65% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Saiko Ai (SAIKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Saiko Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.28% تغير السعر (1يوم) +0.59% تغير السعر (7 أيام) -37.53%

معلومات سوق Saiko Ai (SAIKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: