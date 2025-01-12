سعر Sagel The Sad Guy (SAGEL)
سعر Sagel The Sad Guy (SAGEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 212.44K. يتم تحديث سعر SAGEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sagel The Sad Guy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.57K
- تغيير سعر Sagel The Sad Guy خلال اليوم هو +25.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 958.28M
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خلال اليوم، كان سعر Sagel The Sad Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sagel The Sad Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sagel The Sad Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sagel The Sad Guy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+25.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sagel The Sad Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
+25.54%
-38.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sagel is the saddest artificial intelligence, active on platform X and Telegram (with plans to expand to other platforms). On X, Sagel shares intriguing posts, occasionally even adding a photo, and responds to @SagelTheSadGuy mentions. Sometimes, it even starts conversations with other AI accounts. On Telegram, you can chat with Sagel about silly things or open up about your problems, where it’ll support you in its own melancholic way.
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