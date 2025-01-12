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سعر Sagel The Sad Guy (SAGEL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 212.44K . يتم تحديث سعر SAGEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sagel The Sad Guy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.57K - تغيير سعر Sagel The Sad Guy خلال اليوم هو +25.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 958.28M

أداء سعر Sagel The Sad Guy (SAGEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sagel The Sad Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sagel The Sad Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sagel The Sad Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sagel The Sad Guy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +25.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sagel The Sad Guy (SAGEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sagel The Sad Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) +25.54% تغير السعر (7 أيام) -38.34%

معلومات سوق Sagel The Sad Guy (SAGEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: