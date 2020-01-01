توكنوميكس Sage Universe (SAGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sage Universe (SAGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sage Universe (SAGE) Sage Universe is all about changing lives, building community, and helping eachother reach their goals. At Sage Universe we believe in the power of coming together and making real meaningful change. Join us in this awesome journey where YOU Print Hard and Live Smart ! Dream bigger. الموقع الرسمي: https://sageuniverse.meme/ اشتر SAGE الآن!

توكنوميكس Sage Universe (SAGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sage Universe (SAGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 941.26K $ 941.26K $ 941.26K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 941.26K $ 941.26K $ 941.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04726243 $ 0.04726243 $ 0.04726243 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00094003 $ 0.00094003 $ 0.00094003 معرفة المزيد عن سعر Sage Universe (SAGE)

توكنوميكس Sage Universe (SAGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sage Universe (SAGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAGE، استكشف السعر المباشر لتوكن SAGE!

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