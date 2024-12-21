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سعر Sage Universe (SAGE) المباشر لليوم هو USD 0.00162767 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M . يتم تحديث سعر SAGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sage Universe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.13K - تغيير سعر Sage Universe خلال اليوم هو +2.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Sage Universe (SAGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sage Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sage Universe مقابل USD هو $ -0.0008572112 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sage Universe مقابل USD هو $ -0.0005385942 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sage Universe مقابل USD هو $ -0.002003304626098149 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.46% 30 يوم $ -0.0008572112 -52.66% 60 يوم $ -0.0005385942 -33.08% 90 يوم $ -0.002003304626098149 -55.17%

تحليل سعر Sage Universe (SAGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sage Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00151175$ 0.00151175 $ 0.00151175 24 ساعة مرتفع $ 0.00170321$ 0.00170321 $ 0.00170321 عالية طوال الوقت $ 0.04726243$ 0.04726243 $ 0.04726243 تغير السعر (1 ساعة) -2.69% تغير السعر (1يوم) +2.46% تغير السعر (7 أيام) +12.94%

معلومات سوق Sage Universe (SAGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: