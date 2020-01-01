توكنوميكس Sage Market (SAGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sage Market (SAGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sage Market (SAGE) An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. الموقع الرسمي: https://www.sagestudios.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.sagestudios.ai اشتر SAGE الآن!

توكنوميكس Sage Market (SAGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sage Market (SAGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 41.57K $ 41.57K $ 41.57K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.19K $ 46.19K $ 46.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.115059 $ 0.115059 $ 0.115059 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00046247 $ 0.00046247 $ 0.00046247 معرفة المزيد عن سعر Sage Market (SAGE)

توكنوميكس Sage Market (SAGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sage Market (SAGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAGE، استكشف السعر المباشر لتوكن SAGE!

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