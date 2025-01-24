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سعر Sage Market (SAGE) المباشر لليوم هو USD 0.06873 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sage Market الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.26K - تغيير سعر Sage Market خلال اليوم هو +10.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sage Market (SAGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sage Market مقابل USD هو $ +0.00659298 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sage Market مقابل USD هو $ +0.0037923358 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sage Market مقابل USD هو $ +0.1065365310 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sage Market مقابل USD هو $ +0.056288880677210671 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00659298 +10.61% 30 يوم $ +0.0037923358 +5.52% 60 يوم $ +0.1065365310 +155.01% 90 يوم $ +0.056288880677210671 +452.44%

تحليل سعر Sage Market (SAGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sage Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059776$ 0.059776 $ 0.059776 24 ساعة مرتفع $ 0.073519$ 0.073519 $ 0.073519 عالية طوال الوقت $ 0.115059$ 0.115059 $ 0.115059 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +10.61% تغير السعر (7 أيام) +0.68%

معلومات سوق Sage Market (SAGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: