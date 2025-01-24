سعر Sage Market (SAGE)
سعر Sage Market (SAGE) المباشر لليوم هو USD 0.06873. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sage Market الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.26K
- تغيير سعر Sage Market خلال اليوم هو +10.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sage Market مقابل USD هو $ +0.00659298 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sage Market مقابل USD هو $ +0.0037923358 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sage Market مقابل USD هو $ +0.1065365310 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sage Market مقابل USD هو $ +0.056288880677210671 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00659298
|+10.61%
|30 يوم
|$ +0.0037923358
|+5.52%
|60 يوم
|$ +0.1065365310
|+155.01%
|90 يوم
|$ +0.056288880677210671
|+452.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sage Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+10.61%
+0.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.
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A$0.1092807
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￡0.054984
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RM0.3051612
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₹5.9423958
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Rp1,108.5482319
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₱4.0248288
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￡E.3.4564317
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R$0.4068816
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C$0.0982839
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৳8.3857473
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₦107.0559099
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Rs19.1660478
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₸35.7966459
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฿2.3333835
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Fr0.061857
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HK$0.5347194
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