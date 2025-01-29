سعر SAFUU (SAFUU)
سعر SAFUU (SAFUU) المباشر لليوم هو USD 0.136071. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAFUU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SAFUU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 172.22
- تغيير سعر SAFUU خلال اليوم هو -0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SAFUU مقابل USD هو $ -0.001053309460833 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SAFUU مقابل USD هو $ -0.0060059426 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SAFUU مقابل USD هو $ -0.0032173035 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SAFUU مقابل USD هو $ +0.0101302804768703 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001053309460833
|-0.76%
|30 يوم
|$ -0.0060059426
|-4.41%
|60 يوم
|$ -0.0032173035
|-2.36%
|90 يوم
|$ +0.0101302804768703
|+8.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SAFUU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.76%
-4.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Safuu is a company focused on DeFi innovation that creates benefits and value for Safuu token holders and the Safuu Auto-Staking Protocol (SAP) is a new financial protocol that makes staking easier, more efficient and awards $SAFUU token holders the highest stable returns in crypto.
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