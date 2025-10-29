معلومات سعر SafuLauncher (SAFU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -7.16% تغير السعر (7 أيام) -14.10% تغير السعر (7 أيام) -14.10%

سعر SafuLauncher (SAFU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAFU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAFU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAFU -- على مدار الساعة الماضية، -7.16% على مدار 24 ساعة، و -14.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SafuLauncher (SAFU)

القيمة السوقية $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SafuLauncher هي $ 9.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAFU يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.36K.